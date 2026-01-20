Parade des "Lions" : Liesse au niveau du croisement Cambérène pour le retour des champions d’Afrique

Le croisement Cambérène est le théâtre d’une ferveur exceptionnelle ce mardi. L’effervescence y est totale pour célébrer le retour des « Lions » du Sénégal, champions d’Afrique, trophée continental en main. Une véritable marée humaine s’est formée pour vivre ce moment historique.



Partout, les supporters affichent fièrement leurs maillots et brassards aux couleurs nationales, impatients de voir passer le bus impérial transportant les héros de la nation. Grands et petits, drapeaux brandis haut, participent à cette fête populaire.



Entre cris de joie, chants improvisés et le bruit rythmé des sifflets, l’atmosphère est électrique. Tout vibre à l’unisson, porté par une même fierté nationale.

