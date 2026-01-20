Parade des "Lions" : ambiance électrique à l’échangeur de Mariama Niass

L’échangeur de Mariama Niass offre, ce mardi, un spectacle impressionnant à l’occasion de la grande parade célébrant la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Très tôt, des vagues de supporters ont envahi l’autoroute pour réserver un accueil digne de ce nom aux héros nationaux.



Drapés des couleurs nationales, maillots sur le dos et drapeaux fièrement brandis, les fans font vibrer Dakar au rythme des sifflets, vuvuzelas et klaxons. Les abords de l’autoroute sont pris d’assaut par des familles entières venues des quartiers environnants, transformant le décor urbain en une véritable fresque vivante à la gloire du Sénégal.



Une unité dans la ferveur



Des aînés émus aux jeunes surexcités, en passant par des femmes élégamment vêtues aux couleurs nationales et des enfants perchés sur les épaules de leurs parents, tous ont tenu à être de la fête. Personne ne veut manquer ce moment historique.



L’ambiance est « bon enfant ». La plupart des supporters arborent avec fierté brassards et maillots officiels, dans l’attente du passage du bus impérial des « Lions ». De grands et petits drapeaux fendent l’air, agités par des mains enthousiastes. Entre cris de joie, chants spontanés et le vacarme cadencé des sifflets, tout semble vibrer à l’unisson, porté par une même fierté nationale.