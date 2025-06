Bébé de 4 mois présumé enlevé et retrouvé morte : « la maman se serait débarrassée d’un enfant encombrant »

Du nouveau dans l’affaire du bébé de 4 mois présumé enlevé à Ngaba (département de Vélingara) et retrouvé mort, au fond d'un puits, lundi après-midi. Selon Libération, dans sa parution de ce mercredi, « tout indique à ce stade qu'elle (la maman) a planifié un enlèvement pour se débarrasser de son enfant ».



Mariée à un expatrié, Souadou Sall a été répudiée après avoir contracté un enfant hors mariage dont elle-même ignore le père. Après ses déclarations contradictoires lors de son audition, les enquêteurs ont maintenu la thèse qu’elle se soit débarrassée d'un bébé encombrant qui portait d'ailleurs son nom. Pour le moment, Souadou Sall n’a pas avoué mais les enquêteurs croient tenir le bon cours. L'enquête suit son cours.



Pour rappel, dans la nuit de samedi à dimanche, A.D. Sall aurait été enlevé avant cette découverte macabre. Mais la thèse de l'enlèvement a été écarté par les gendarmes de la brigade de Diaobé et pour cause. La maman du nourrisson, Souadou Sall, a été placée en garde à vue pour nécessité de l'enquête à ce stade, suite à des indices graves et concordantes, sa version selon laquelle, le nourrisson a été enlevé en pleine nuit dans la chambre du domicile familial alors qu'elle dormait dehors avec les autres enfants à cause de la chaleur, a été taillée en pièces par les enquêteurs.