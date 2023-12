Bébé volé à l’orphelinat de Ndella Madior Diouf: le vigil et la femme d’un émigré arrêtés

Un bébé a été enlevé mercredi à l’orphelinat de Ndella Madior Diouf sis à Sacré-Cœur. L'enquête ouverte par la Division spéciale de cyber sécurité (DSC), suite à la plainte de la fille de Ndella a permis l’arrestation de deux personnes. A en croire les informations de Seneweb, il s’agit d’une femme d’un émigré et un des vigiles de l’orphelinat.



La même source rapporte que la dame incriminée faisait croire à son époux basé à l’étranger qu’elle était enceinte. L’émigré ne cessait d’envoyer de l’argent à son épouse. Sachant que son deal allait éclater un jour, elle s’est rendue à l’orphelinat afin d’adopter un bébé. Mais Ndella Madior a refusé. La dame a donc proposé 2 millions au vigile pour enlever un bébé et faire croire à son mari que c’était le sien.



C’est ainsi que le vigile, après avoir reçu une avance de 65 000 Fcfa, a volé un bébé vers 6 heures du matin. Mais les éléments de la DSC ont réussi à retrouver l’enfant kidnappé et l’ont restitué à l’instant même à Ndella Madior Diouf. Actuellement, la dame incriminée et le vigile de l’orphelinat sont en garde à vue.