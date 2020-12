Belgique: Krepin Diatta fête son retour avec un but et permet à Club Bruges de prendre la tête du classement

Après une absence de près de deux semaines pour cause de blessure, Krepin Diatta a fêté de la plus belle des manières son retour ce dimanche en marquant dès la deuxième minute de jeu sur la pelouse de Royal Antwerp.



Dans ce match comptant pour la 16e journée du championnat belge, Rits a ensuite fait le break à la 49e minute. Une victoire qui permet au Club Bruges de pointer désormais à la tête du classement avec deux point de plus que le Racing Genk.



Krepin Diatta en est à son 7e but en championnat.