Bellingham au Real, le club passe à la vitesse supérieure

Le Real Madrid a établi les « premiers contacts » pour s’offrir Jude Bellingham, selon le journal AS. Le quotidien espagnol explique que la formation espagnole a envoyé un émissaire à Dortmund pour rencontrer le milieu de terrain et son entourage. Et le Real Madrid est prévenu, il faudra débourser entre 100 et 140M€ pour s’offrir le crack anglais.

Le joueur de 19 ans est raide dingue du club merengue. Ce qui devrait faciliter les négociations, en souligne Footmercato. Mais la concurrence reste inévitable, puisque Liverpool est toujours intéressé, a ajouté le canard.

Ainsi, faudra évidemment trouver un accord sur le plan financier avec Dortmund ! Mais une chose est sûre, alors que Luka Modric se dirige vers un départ selon les informations du journal, le Real Madrid a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Bellingham !