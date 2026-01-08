Bénin: double scrutin législatif et local, premier acte d’une année électorale cruciale

Les Béninois choisiront dimanche les 109 députés qui siègeront à l’Assemblée nationale, trois ans après les dernières élections législatives, en janvier 2023. Un calendrier modifié pour regrouper toutes les élections sur une même année. À noter que 24 sièges sont réservés à des femmes, soit un dans chaque circonscription électorale du pays. Les députés sont désormais élus pour un mandat de 7 ans, au lieu de 5 précédemment, après la révision constitutionnelle de novembre dernier. Les électeurs sont aussi appelés à choisir leurs conseillers communaux.



Ce double scrutin en précède un troisième : l’élection présidentielle, prévue le 12 avril 2026.



Pour les élections législatives, cinq partis se disputent les sièges de l’Assemblée nationale. Trois font partie de la mouvance présidentielle : l’Union progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc républicain (BR) et Moele Bénin. S’y ajoutent les Démocrates - principal parti de l’opposition et formation politique de l’ancien président Thomas Boni Yayi - et les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), parti d’opposition « modérée ».



Pour les élections locales, en revanche, seules trois de ces formations sont en lice : UPR, BR et FCBE. Ce scrutin se joue donc sans les Démocrates, dont les listes de candidatures avaient été jugées irrecevables par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Le principal parti d’opposition ne présentera pas non plus de candidat à la présidentielle, le retrait du parrainage de l’un de leurs élus ayant entrainé leur disqualification.



Seuls deux duos de candidats prétendront à la magistrature suprême en avril. La mouvance présidentielle sera représentée par l’actuel ministre de l’Économie Romuald Wadagni et sa co-listière Mariam Chabi Talata (actuelle vice-présidente). Oour les FCBE, Paul Hounkpè fait équipe avec Judicaël Hounwanou.



Des affiches aux couleurs des partis sont visibles. Les formations en compétition se mobilisent sur le terrain pour convaincre les électeurs. À l’exception de quelques grands rassemblements, elles ont plutôt privilégié des actions de proximité, au cours des deux semaines de campagne avant les législatives et les communales.



Mais cette campagne se déroule « sans grand enthousiasme par rapport à ce que nous avons pu connaitre par le passé », estime un spécialiste du Bénin, qui explique notamment ce manque d’enthousiasme par la période, et par le fait que les élections ne sont pas « inclusives », à l’exception des législatives.



« L’ambiance de la campagne est relativement bon enfant, mais assez terne et sans grand éclat, même si elle ne manque pas d’intérêt lorsque l’on suit les échanges », avance pour sa part l’expert en gouvernance Joël Atayi Guedegbe. « Reste à savoir si la plupart des électeurs s’y intéressent. On est dans une ambiance de fêtes de fin d’année, notamment avec le festival Vodun Days. Quelle sera l’incidence de cet état de fait ? Difficile de le savoir », poursuit-il.



Le taux de participation sera scruté par les observateurs de la vie politique béninoise, qui se demandent également si on se dirige vers un Parlement monocolore, comme en 2019. À la base de cette interrogation, la règle qui oblige désormais chaque parti à obtenir au moins 20 % des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales du Bénin pour pouvoir siéger. Un seuil qui tombe à 10 % pour les partis qui, avant les élections, ont conclu un accord parlementaire. Pour ces législatives, seuls Les Démocrates n’en ont pas conclu.