Lutte antiterroriste : Les chefs d'état-major de la CEDEAO en conclave à Freetown pour relancer la Force en attente

Les chefs d’état-major des armées de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont ouvert ce mercredi une réunion cruciale de trois jours dans la capitale sierra-léonaise. L’objectif central de ce sommet militaire est la relance de la Force en attente de la CEDEAO (FAC), désignée comme le pilier stratégique de la lutte contre le terrorisme dans la région.



Ce conclave doit permettre d'adapter les stratégies sécuritaires actuelles pour mieux répondre à l'asymétrie des attaques qui frappent le Sahel et menacent désormais les pays côtiers. L'harmonisation des interventions et le partage de renseignements sont au cœur des discussions pour rendre cette force plus réactive et efficace.



Cette initiative marque une volonté de l'organisation régionale de reprendre l'initiative sur le terrain de la défense. En réactivant la Force en attente, la CEDEAO ambitionne de se doter d'un outil d'intervention robuste, capable de stabiliser les zones de conflit et de mener des opérations de contre-terrorisme coordonnées, réduisant ainsi la dépendance aux partenaires sécuritaires extérieurs.