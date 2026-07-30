Bénin: le Sénat, nouvelle chambre du Parlement, s'installe ce jeudi

Le Sénat, la nouvelle et seconde chambre du Parlement béninois, s'installe ce jeudi 30 juillet à Porto-Novo. Une installation cérémonielle dans la capitale politique, même si les sénateurs siègeront à Cotonou. Issue de la révision constitutionnelle de novembre, sous la présidence de Patrice Talon, elle compte 25 membres, répartis entre membres de droit et membres désignés, aucun sénateur n'étant élu. Le parti d'opposition Les Démocrates avait combattu ce projet et voté contre. Son ancien président, Boni Yayi, membre de droit lui aussi opposé à la réforme, a finalement accepté d'y siéger pour y porter les revendications politiques et démocratiques.



Le Sénat a pour mission de réguler la vie politique. Pour les adversaires de Patrice Talon, cette institution permet surtout à l'ancien président, qui a quitté le pouvoir il y a deux mois, de revenir dans le jeu politique par une autre porte. À ceux qui lui adressent ces reproches, Patrice Talon avait déclaré avant son départ que « ce serait une faute de se dérober, peu importe celui qui va la diriger pourvu qu'il ait un bon esprit. Il faut apporter sa sagesse, sa prière, sa protection à un peuple qu'on a aimé et servi. »



25 membres siègent au Sénat



Deux autres anciens chefs d'État siègeront comme lui au Sénat : le doyen d'âge Nicéphore Soglo, 95 ans, et Boni Yayi, adversaire farouche de Patrice Talon. Ils sont membres de droit. C'est quasiment à la veille de l'installation que ce dernier a accepté d'y siéger, après un premier refus. « C'est l'un des rares espaces de débat qui reste », a-t-il assuré. Boni Yayi ajoute qu’il compte y soulever les sujets de libertés, de démocratie et de libération des personnalités politiques en détention et en exil.



Parmi les 25 membres figurent aussi les constitutionnalistes Robert Dossou et Théodore Holo, tous deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les vétérans de la politique Adrien Houngbédji et Bruno Amoussou, anciens présidents de l'Assemblée nationale, ainsi qu'Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême.



Selon nos informations, la cérémonie d'installation se résumera à un discours d'installation et à l'adoption du règlement intérieur, que chaque membre a reçu il y a quelques jours pour préparer ses éventuels amendements. L'élection du bureau aura lieu après sa validation par la Cour constitutionnelle. Le siège du Sénat est fixé à Cotonou.