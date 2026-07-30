Grand Théâtre de Dakar : Diomaye Faye préside ce jeudi la 60e édition du Concours général

Le chef d’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, préside ce jeudi 30 juillet 2026 la 60e édition du Concours général au Grand Théâtre national de Dakar. Une cérémonie dédiée à la célébration de l'excellence académique des meilleurs lycéens du Sénégal. «Le Sénégal à l'heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques» : tel est le thème de cette cérémonie qui récompensera un total de 118 lauréats issus de divers établissements du pays.



Ameth Babou, élève en classe de Terminale S1 au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis, est sacré meilleur élève du Sénégal pour la deuxième année consécutive. Il a cumulé 68 points et décroche quatre premiers prix d'excellence : Français, Physique, Dissertation philosophique, ainsi que Citoyenneté et Droits de l'Homme.



Selon les données rapportées par l’APS, le concours a enregistré 3 590 candidats, soit 122 de plus que l'année précédente, avec une forte majorité de filles (61,27 %) au départ. Quant aux établissements publics, ils surclassent le privé en s'accaparant 79,84 % des distinctions (103 prix et accessits contre seulement 26 pour le privé).