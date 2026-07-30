Décès de Mansour Diouf : El Malick Ndiaye salue la mémoire «d’un jeune engagé et profondément» patriote

Mansour Diouf, jeune créateur de contenus sénégalais, est décédé dans la soirée du mercredi 30 juillet dans d'un tragique accident de moto à Dakar. Ce drame, qui a profondément bouleversé de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, continue de faire réagir.



Ce jeudi matin, le Vice-président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui dit subir «une profonde tristesse», a salué la mémoire d’un «jeune homme engagé et profondément attaché aux valeurs patriotiques».



Selon les informations recueillies, Mansour Diouf circulait à moto avec un ami lorsqu'ils ont été victimes d'un violent accident. Il est malheureusement décédé sur le coup. Son compagnon, grièvement blessé, a été évacué à l'hôpital, où il se trouvait mercredi soir dans un état critique.



Très actif sur les réseaux sociaux, Mansour Diouf s'était fait connaître par sa créativité, son authenticité et sa proximité avec sa communauté. Il était aussi connu pour sa proximité avec les leaders du parti Pastef – Les Patriotes (majorité parlementaire) dirigé par Ousmane Sonko.