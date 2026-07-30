Sept Palestiniens blessés après une frappe israélienne sur un immeuble à Shati, Gaza

Sept Palestiniens ont été blessés après que des avions de combat israéliens ont frappé un immeuble résidentiel dans le camp de réfugiés de Shati, à l'ouest de la ville de Gaza, mercredi soir, selon des sources médicales et locales.



Cette attaque intervient alors que se poursuivent les violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu en vigueur dans l'enclave palestinienne depuis le 10 octobre 2025.



Une source médicale de l'hôpital Al-Shifa a indiqué que sept personnes avaient été blessées, avec des blessures de gravité variable, lors de cette frappe.



Selon un correspondant d'Anadolu et des témoins oculaires, des avions de guerre israéliens ont mené deux frappes aériennes contre un immeuble résidentiel de plusieurs étages situé dans la partie sud du camp de Shati, après que les habitants eurent reçu un avertissement d'évacuation.



Des sources locales ont déclaré que l'un des résidents avait reçu un appel téléphonique des services de renseignement israéliens lui ordonnant d'évacuer l'immeuble, provoquant un mouvement de panique alors que les familles fuyaient leurs habitations.



Des témoins ont indiqué que les frappes avaient entièrement détruit le bâtiment, qui avait déjà été endommagé lors de l'offensive militaire israélienne précédente, et causé d'importants dégâts à des dizaines de maisons et d'immeubles résidentiels voisins.



Un incendie s'est déclaré à la suite de la frappe, mais les équipes de la Défense civile sont parvenues à le maîtriser, a indiqué une source de la Défense civile à Anadolu.



Plus tôt dans la journée de mercredi, trois Palestiniens ont été tués et au moins vingt autres blessés lors de frappes de drones israéliens et de tirs distincts dans la ville de Gaza et à Khan Younès, selon des sources médicales.



Malgré le cessez-le-feu, les attaques israéliennes menées depuis le 10 octobre 2025 ont fait 1 209 morts palestiniens et 3 943 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon les autorités palestiniennes.

Israël poursuit son offensive militaire dans la bande de Gaza depuis le 8 octobre 2023. Selon les autorités palestiniennes, la guerre a fait plus de 73 000 morts palestiniens et plus de 174 000 blessés, tout en détruisant environ 90 % des infrastructures civiles de l'enclave.