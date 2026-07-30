Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Idrissa Seydi, secrétaire municipal de Jaxaay, condamné pour escroquerie

Dans la banlieue de Dakar, le secrétaire municipal de Jaxaay, Idrissa Seydi, a été reconnu coupable d'escroquerie par le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, selon les informations rapportées par L’Observateur. Il a vendu à une partenaire de la mairie un terrain du domaine national avant toute approbation préfectorale et encaissé 15 millions de FCFA.



L'origine d'une escroquerie



A la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, Idrissa Seydi (51 ans) a comparu pour escroquerie portant sur 15 millions de FCFA. Dès l'ouverture des débats, le prévenu, reconnaissant les faits, explique que la plaignante, Ndèye Fatou Guissé, est une fournisseuse et partenaire de la mairie.



Selon lui, le conseil municipal avait adopté une délibération dans le cadre d'une opération liée à la livraison de 1 000 lampadaires. Profitant de leurs relations de confiance, il lui propose ensuite l'acquisition d'un terrain de 200 m² situé derrière la Sedima. Convaincue de la régularité de l'opération, Ndèye Fatou Guissé verse une première avance de 10 millions de FCFA, avant de compléter par un second paiement de 5 millions, soit un total de 15 millions de FCFA. Seulement, la procédure foncière n'a jamais été menée à son terme.



«Elle m'avait supplié de lui vendre ce terrain en attendant l'officialisation de la délibération», explique-t-il, avant d'admettre avoir utilisé les 15 millions de FCFA pour faire face à des besoins personnels.



La défense propose une issue négociée



Au cours des débats, la défense tente alors de privilégier une issue négociée. L'avocat sollicite une médiation et propose le versement immédiat de 7,5 millions FCFA. La partie civile se dit favorable à un règlement, mais exige le remboursement intégral des 15 millions FCFA. Et réclame, en plus, 4 millions FCFA au titre du préjudice subi, portant ses prétentions à 19 millions FCFA. Prenant la parole, le conseil du prévenu soutient qu'il s'agit avant tout d'un différend entre deux partenaires habitués à travailler ensemble. Il fait valoir que l'approbation du terrain aurait été retardée par un problème lié à un tuyau d'évacuation de la SDE traversant la zone concernée.



Selon lui, son client demeure engagé à rembourser la victime. Il sollicite également une réduction des dommages et intérêts et demande au tribunal de faire preuve de clémence, estimant qu'une peine de prison ne favoriserait pas l'indemnisation de la partie civile.



Après en avoir délibéré, le Tribunal déclare Idrissa Seydi coupable d'escroquerie et le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis et au versement de 19 millions FCFA à Ndèye Fatou Guissé, avec contrainte par corps en cas de non-paiement.