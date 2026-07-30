Sénégal, Mali, Mauritanie : le groupe Vicat signe un premier semestre 2026 en trombe

Portée par une dynamique exceptionnelle en Afrique de l'Ouest, la zone s'impose comme le principal moteur de croissance du groupe Vicat au premier semestre 2026, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 227 millions d'euros en progression de +25,5 % et un EBITDA (excédent brut d'exploitation) en explosion de +174,3 %.

Cette performance remarquable illustre la solidité de la stratégie industrielle du groupe dans la région, combinant hausses tarifaires ciblées et optimisation des coûts opérationnels malgré un contexte macroéconomique global exigeant.

Au Sénégal, véritable pilier de cette réussite, l'activité profite pleinement de la montée en puissance du nouveau four 6, qui améliore significativement la performance industrielle et la rentabilité de la cimenterie.

Le marché bénéficie d'une hausse des volumes et de prix domestiques redressés, tandis que la division Granulats enregistre une progression spectaculaire de +82,9 %, portée par les grands chantiers d'infrastructures publiques tels que la construction du port de Ndayane et de plusieurs projets autoroutiers.

Dans les autres pays de la région, la tendance demeure également très favorable malgré des contextes spécifiques.

Au Mali, en dépit d'un environnement sécuritaire volatil et d'une visibilité très limitée, l'activité ciment poursuit son net redressement avec des volumes en forte hausse et un chiffre d'affaires en progression de +88,7 %, favorisé par des ajustements logistiques sur l'approvisionnement en clinker.

Quant à la Mauritanie, elle contribue également à cette dynamique positive, affichant une croissance de +15,9 % de son chiffre d'affaires ciment et une progression de +12,2 % de son EBITDA.