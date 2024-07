Bénin: risque de marée noire après l'échouage d'un navire suspect à Cotonou

L’urgence est d’éviter toute pollution, a indiqué le préfet maritime. Le navire a échoué dans la nuit de samedi à dimanche sur les côtes béninoises après avoir cassé son ancre. À son bord, plus de 200 mille litres de gasoil. Des opérations de pompage, très laborieuses au début, ont été immédiatement lancées.



Autre mesure, l’interdiction de la baignade. Des prélèvements d’eau ont été faits et sont en cours d’analyse selon le préfet maritime, le contre-amiral Maxime Ahoyo. « Nous attendons les résultats pour statuer sur les risques potentiels, pour les populations et les ressources halieutiques, les résultats de ses analyses sont très importants pour savoir s’il y a des mesures supplémentaires à prendre. » La pêche a également été interdite.



Les premiers jours, tout curieux qui approchait était accueilli par une forte odeur de gasoil. Elle s’est estompée aujourd’hui, selon le préfet maritime.



À propos du bateau, selon les premières auditions et l'enquête, il est suspect. « Les activités du spls Udeme étaient inconnues dans les eaux nigérianes, il a été observé en 'mode obscur' c’est-à-dire menant des activités illicites ».



Le capitaine du bateau aurait même menti sur son itinéraire. Tout l’équipage, 15 Nigérians et 1 Béninois sont aux mains de la brigade criminelle.