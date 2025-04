RDC : de faux journaux radio attribués à RFI sèment le trouble

En République démocratique du Congo, la situation reste tendue dans l’est, entre les rebelles de l’AFC/M23 soutenus par le Rwanda, et les Forces armées congolaises et leurs soutiens. Les affrontements se déroulent sur le terrain, mais aussi en ligne où la désinformation est omniprésente. Parmi ce flot d’infox, on retrouve des faux journaux de RFI. L’identité de la radio du monde a été plusieurs fois usurpée, dans le but de désinformer massivement la population.



Si vous suivez la situation en RDC, ou que vous êtes membres de groupes congolais sur WhatsApp, vous avez probablement vu passer cet audio faussement attribué à RFI. Durant 4 minutes et 44 secondes, on y entend plusieurs voix synthétiques se succéder, comme dans un véritable journal radio. La première imite celle de notre journaliste au service Afrique, Arthur Ponchelet.