Bénin: un mois après la tentative de putsch, la vie a repris son cours et l'enquête avance lentement

Il y a exactement un mois, le Bénin déjouait une tentative de coup d'État visant à renverser le président Patrice Talon. Comme voulu par ce dernier, le pays a rapidement repris son cours après les événements du dimanche 7 décembre. Patrice Talon a qualifié les mutins de « marginaux » n'ayant obtenu aucun soutien, ni des casernes ni de la population. Alors que les enquêtes se poursuivent avec des dizaines d'interpellations, le chef des mutins et ses complices demeurent introuvables.

RFI

