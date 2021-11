Benjamin Mendy reste en prison: une nouvelle audience fixée le 22 décembre

Benjamin Mendy va dormir en prison au moins un mois de plus. Désormais accusé de six viols et d'une agression sexuelle par quatre plaignantes, dont une mineure de 17 ans, le défenseur français de Manchester City a de nouveau été entendu ce jeudi - en visioconférence - par un tribunal de Chester (Angleterre) au cours d'une audience préliminaire.



Mais alors qu'une demande d'abandon des charges devait être étudiée, le tribunal a seulement ajourné l'audience et donné rendez-vous à tout le monde le 22 décembre prochain. D'ici là, le champion du monde 2018 continuera de séjourner dans l'établissement pénitentiaire d'Altcourse, au nord de Liverpool.