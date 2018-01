Bernard Tapie en service de réanimation après "une intervention chirurgicale lourde"

Bernard Tapie a subi mercredi à Paris une "intervention chirurgicale lourde" pour combattre son cancer de l'estomac, a annoncé la famille de l'homme d'affaires. Cette opération, "prévue depuis plusieurs semaines", a été réalisée à l'hôpital Saint Louis à Paris "dans des conditions normales" et l'ancien ministre, ex-patron d'Adidas et de l'OM, a été transféré "pour plusieurs jours" au service de réanimation, a précisé son épouse Dominique dans un communiqué à l'AFP.



Depuis qu'il a révélé souffrir d'un cancer de l'estomac en septembre dernier, l'ancien ministre de la Ville se montre combatif. Dans un entretien accordé à Laurent Delahousse pour «19h le dimanche» de France 2, il avait expliqué avec philosophie que son cancer «fait partie du parcours improbable. Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter qu'à un moment donné on va aller vers l'épreuve ultime qu'est la mort. Et pour moi, ce n'est pas une catastrophe». «J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable. J'ai connu des moments inimaginables. J'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme, mes enfants sont tous en bonne santé, mes petits enfants aussi», avait-il ajouté.



"une épreuve supplémentaire", expliquait-il



«J'ai pas envie de partir. Mais il faut avoir la raison de se dire que quand ça tombe sur un petit couple où la femme a 35 ans, 3 enfants et qu'elle se fait un cancer du sein, reconnaissez que c'est un autre truc. Je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s'ajoute à celle que je viens de vivre depuis quelques années», avait-t-il confié, évoquant ses ennuis judiciaires dans l'affaire du Crédit Lyonnais, qu'ils considèrent comme l'une des causes de sa maladie après une discussion avec ses médecins. «Je leur dis : "Pourquoi j'ai une tumeur aussi grave à l'estomac alors qu'en général ce sont les gens qui boivent bien, qui fument bien, qui bouffent bien". Ils m'ont dit : "Vous savez ce que c'est l'expression populaire se faire de la bile ? Bah voilà, vous avez compris pourquoi vous avez un cancer"».