Bernardo Silva élu meilleur joueur de la saison de City

Manchester City a annoncé que son milieu de terrain, Bernardo Silva, avait été élu meilleur joueur de la saison par ses supporters, lors de la célébration des trophées en ville, ce lundi. Un titre que le meneur de jeu portugais a obtenu avec 48% des voix, devant Sergio Aguero et Raheem Sterling.

Joueur majeur de Pep Guardiola, l'international portugais aura disputé 36 matchs de Premier League (7 buts, 7 passes décisives) cette saison.

Announced live on stage at tonight's Trophy Parade...



The @EtihadAirways Player of the Season... @BernardoCSilva! 🙌



🔵 #mancity 🏆 pic.twitter.com/qRqQFbyWyn