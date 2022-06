Biennale de Dakar 2022 : l’UVS valorise ses étudiants-artistes

Le professeur encourage les étudiants-artistes et indique qu’il va continuer à les accompagner. « Encourager les artistes et leur dire que nous allons comme d’habitude continuer à les accompagner pour leur permettre de continuer à perfectionner leur talent », a poursuivi Moussa Lo.



Massamba Mbaye a pour sa part présenté le thème de l'ubiquité. « Le projet de l’ubiquité est issu au cours d’une discussion. On a évoqué la possibilité pour la biennale 2020 qui était donc une biennale anniversaire et de proposer des cours pour l’Université virtuelle du Sénégal. Et je sentais qu’il y avait des talents cachés et c’était un moyen approprié de les aider », a fait savoir l’enseignant-chercheur et Responsable de la formation Communication digitale-UVS.



À l’en croire, le thème l’ubiquité renvoie à deux modalités. « L’ubiquité, c’est la possibilité d’être partout en même temps étymologiquement et ça renvoie à deux aspects fondamentaux. Le premier aspect, c’est l’imagination et l’imaginaire, c’est-à-dire la capacité de l’imagination d’être ici, d’être ailleurs parfois d’être partout en même temps. Parce que le propre de la liberté, de la créativité a recours à cette imagination et la projection dans un tableau ».



D’après lui, le deuxième aspect revoie à des données technologiques. « Des références technologiques qui permettent d’asseoir une capacité d’être ici et ailleurs », a-t-il souligné.