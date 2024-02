Artisanat sénégalais : un sac à main intelligent mis à la disposition des couples

Nene Yaya est une marque de maroquinerie de luxe dont les créations vous plongent instantanément au cœur du savoir faire de l'artisanat sénégalais. Deux sœurs, Marieme Gaye et Nene Gaye, passionnées depuis leur tendre enfance par la maroquinerie de Luxe, ont décidé de préserver l'héritage culturel africain dans leurs créations. Pour la Saint-Valentin, elles ont créé un luxueux sac à main intelligent qui joue des messages d'amour, chaque fois que vous l'ouvrez.



« Les matières utilisées dans nos produits sont essentiellement le cuir de veau, cuir d'agneau, ect.... Les produits sont conçus pour durer dans le temps et pour devenir des pièces intemporelles de la garde-robe de nos clients… Inspirées par notre mère, qui était elle-même une femme entrepreneure. Nous avons hérité de cette passion et de cette détermination qui incarnent notre histoire et notre désir de préserver l'héritage culturel africain dans nos créations. Pour la Saint Valentin, nous avons créé un luxueux sac à main intelligent qui joue des messages d'amour, chaque fois que vous l'ouvrez », a déclaré Marieme Gaye.



Selon Nene Gaye, c'est un concept très spécial qu’elles ont pensé depuis longtemps. « Comme le dit notre slogan Le luxe avec une âme, nous pensons profondément que la vraie essence de la beauté réside dans l'âme, à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons décidé de faire quelque chose qu'aucune autre marque n'a jamais fait : se concentrer sur la beauté de ce qui n'est pas visible aux yeux : l'intérieur du sac à main », dit-elle.