Biennale de Venise : le Sénégal représenté par Alioune Diagne

Alioune Diagne est le nom de ce jeune artiste sénégalais qui arbore le nom du Sénégal à la Biennale de Venise édition 2024. La ville italienne, capitale de la Vénétie voit pour la première fois la participation du Sénégal à sa Biennale. Après le Bénin, le Sénégal est le deuxième pays africain qui prend part à la Biennale de Venise. Qui s'étale du 20 au 24 avril 2024.



Alioune Diagne natif de Kaffrine (ville du centre du Sénégal) a été formé à l'école nationale des beaux arts de Dakar. Le pavillon Sénégal à Venise est placé sous la coupole de l'historien et critique d'art, Massamba Mbaye. Le jeune artiste sénégalais est réputé pour son style unique et particulier, car il manie bien l'abstrait et le figuratif.



Enfin, dans ses expositions, l'artiste y aborde les thèmes tels que la migration clandestine, la pauvreté, la liquidation des ressources naturelles et le racisme.