Bignona : Deux supporters de Kérawane meurent après le chavirement d'une pirogue

Selon les informations de Libération online, une pirogue transportant une équipe de football a chaviré ce matin, aux environs de 7 heures, entre Kouba et Kafel (Kafountine).



Le bilan provisoire est de deux morts et six blessés. Les victimes sont deux filles, membres des supporters qui avaient embarqué à bord de la pirogue avec les joueurs de Kérawane partis disputer un match dans le cadre des phases départementales de l'Odcav de Bignona. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Bignona.