Bignona : à Djignaky, 24 ans après, le tronçon Ebinako-Mongone officiellement ouvert à la circulation

Le sous-préfet, de Kataba 1, Mamadou Wagué, a présidé, ce week-end, la cérémonie marquant l’ouverture officielle à la circulation du tronçon Ebinako-Mongone. Ce dernier a été fermé depuis plus de 24 ans, à cause du conflit en Casamance.



Le chef de village de Birkamanding, Omar Badji est tout heureux de voir une telle chose arrivée. Cela, après plusieurs années d’attente. « Je remercie le Tout-puissant qui nous a permis d’assister à cette journée historique; depuis 24 ans, cette piste n’a jamais été empruntée », a-t-il déclaré lors de la cérémonie organisée à Mongone.



Selon l’Aps, la cérémonie s’est déroulée en présence du maire de la commune de Djignaky, des notables, du collectif des chefs de village, des populations locales, des partenaires et de plusieurs invités.



Avec l’ouverture de cet axe de 2,5 kms, Badji espère que la Zone des Palmiers va se retrouver dans le schéma de l’administration sénégalaise après avoir été pendant longtemps coupée du reste de la commune.



”C’était difficile pour les populations de cette contrée d’aller, pendant l’hivernage faire une déclaration à la mairie”, déplore le chef de village.

M. Badji plaide pour la réhabilitation des pistes Ebinako-Djounoundje, du Carrefour de Diounoung, le tronçon Diounoung-Biti-Biti.



Mamadou Wague, le sous-préfet de Kataba 1 a magnifié l’action de l’armée qui a permis de matérialiser l’ouverture de cet axe. « Les populations ont souffert durant 24 ans de la fermeture de ce tronçon qui mène à la RN5 », a déclaré M. Wagué.



L’ouverture de ce tronçon aura un impact certain sur les activités économiques dans la zone des Palmiers, selon Alphouseyni Diémé, maire de la commune de Djignaky,