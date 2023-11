Bignona: après 46 jours de recherches, A. Badji et C.I. Mané retrouvés morts dans la forêt de Tenghory

Disparus depuis le 29 Septembre, les corps sans vie des deux enfants A. Badji 4 ans et C. I. Mané 5 ans ont été retrouvés dans la forêt de Tenghory, à Bignona, ce lundi 20 novembre. Ces deux enfants avaient quitté leur domicile pour se rendre à la boutique et depuis, ils ne sont jamais revenus, malgré les avis de recherche lancés un peu partout sur les réseaux sociaux.

