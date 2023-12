Bignona: trois jeunes qui avaient pris la pirogue depuis la Gambie annoncés mort dans un naufrage

S. Seydi (23 ans), I.P Marrong (23 ans), et A. Cissé (25 ans), trois jeunes originaires de Kabadio dans la Commune de Kataba 1 (département de Bignona) sont décédés en tentant de rallier l’Europe. Ils s’étaient embarqués à bord d’une pirogue aux larges de Kartong en Gambie voisine, le 14 Octobre dernier. Depuis lors, leurs familles sont restées sans nouvelle.



C’est vendredi soir que la nouvelle de leur décès est tombée au village. Les familles de ces trois jeunes ont été informées du chavirement de leur embarcation, dans laquelle il y avait 214 migrants. Tous ces candidats à l'émigration sont morts d’après les informations livrées aux familles de ces jeunes de Kabadio.



Une nouvelle dramatique qui a semé la tristesse et la consternation au sein de la population de Kabadio. L’une des victimes de ce drame en mer, A. Cissé, était mariée et père d’un petit garçon âgé d’environ 3 ans.