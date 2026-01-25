Réseau social
Rufisque : plusieurs blessés graves dans un accident de la route dans le sens AIBD-Dakar
Plusieurs blessés graves ont été enregistrés ce dimanche après-midi dans un accident de la circulation dans le département de Rufisque (25km, est de Dakar), dans le sens de l’Aéroport international Blaise Diagne – Dakar. 

Selon les témoins, au niveau du péage, un container aurait écrasé un véhicule avec ses occupants. Le pronostic vital des victimes seraient engagées, d’après nos informations. 
Charles KOSSONOU

Dimanche 25 Janvier 2026 - 16:49


