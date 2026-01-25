Rufisque : plusieurs blessés graves dans un accident de la route dans le sens AIBD-Dakar

Plusieurs blessés graves ont été enregistrés ce dimanche après-midi dans un accident de la circulation dans le département de Rufisque (25km, est de Dakar), dans le sens de l’Aéroport international Blaise Diagne – Dakar.
Selon les témoins, au niveau du péage, un container aurait écrasé un véhicule avec ses occupants. Le pronostic vital des victimes seraient engagées, d’après nos informations.
Selon les témoins, au niveau du péage, un container aurait écrasé un véhicule avec ses occupants. Le pronostic vital des victimes seraient engagées, d’après nos informations.
Autres articles
-
Coumbacara dans le noir : les populations exigent l’électrification de la commune
-
Sénégal : «Près de 15.000 élèves déscolarisés reversés» dans le circuit de l’enseignement général
-
Éducation à Kanel : vers une "société éducative" et la fin des abris provisoires
-
Saraya : quatre (04) morts dans l’éboulement d’un site d’orpaillage
-
Hydraulique rurale : le Sénégal lance la phase 2 du projet chinois de 60 milliards FCFA