Rufisque : plusieurs blessés graves dans un accident de la route dans le sens AIBD-Dakar

Plusieurs blessés graves ont été enregistrés ce dimanche après-midi dans un accident de la circulation dans le département de Rufisque (25km, est de Dakar), dans le sens de l’Aéroport international Blaise Diagne – Dakar.



Selon les témoins, au niveau du péage, un container aurait écrasé un véhicule avec ses occupants. Le pronostic vital des victimes seraient engagées, d’après nos informations.