États-Unis: les événements de Minneapolis augmentent le risque de paralysie budgétaire

La tension monte encore d'un cran à Minneapolis : samedi 24 janvier, ICE a abattu un infirmier de 37 ans alors qu'il était à terre. C'est le deuxième Américain tué par balle en moins d'un mois par la redoutée police de l'immigration dans cette ville du nord du pays devenue le symbole de la résistance à la politique migratoire de Donald Trump. Les élus du Minnesota réclament le départ d'ICE et que l'enquête soit confiée aux forces de police locale. Plusieurs sénateurs démocrates ont annoncé qu'ils voteraient contre un texte budgétaire, augmentant les chances d'une nouvelle paralysie budgétaire.

RFI

