Bilan d'octobre rose : plus de 800 anomalies détectées au niveau du sein et du col de l’utérus, selon la présidente de la LISCA

La Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) a fait le point de ses activités durant la période d’octobre rose. Plus de 800 anomalies au niveau du sein et du col de l’utérus ont été détecté. La présidente de la LISCA l’a révélé à l’occasion de la journée que l’Amical de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) a organisé pour sensibiliser sur le cancer du sein.



« On a fait de 10 mille centres et que l'on a vu beaucoup de lésions au niveau du sein et du col de l’utérus. Parce qu'octobre rose, ce n’est pas uniquement pour nous le cancer du sein, mais aussi le cancer du col. Nous avons 47 sites de dépistage à Dakar et dans les régions. Et nous avons plus de 800 anomalies au niveau du col de l’utérus. Avec le sein, nous avons environ 300 suspicions du cancer du sein et plus de 150 suspicions du cancer du col », a fait savoir la présidente de la LISCA sur les ondes d'iRadio.



Par ailleurs, la présidente de la LISCA a lancée un appel à toutes les bonnes volontés d’apporter leur aide aux femmes qui sont atteintes du cancer du sein.