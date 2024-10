Bilan des inondations à Touba : 11.139 ménages et d’importants dégâts matériels enregistrés

11.139 ménages et d’importants dégâts matériels ont été enregistrées dans le cadre des inondations à Touba qui ont eu lieu à la mi-septembre. Cette annonce a été faite par le sous-préfet de Ndame.



« Nous avons dénombré 11.139 ménages qui ont été impactés par les inondations. Et les dégâts sont divers et variés notamment l’affaissement de murs de clôture, de bâtiments et des pertes en vie humaine », a déclaré Abdoulaye Kharma, à l’issue de la réunion de partage des résultats du recensement des familles sinistrées.



Il a fait savoir que « beaucoup de ménages ont perdu des vivres, des habits et des meubles (…) ».

Les membres de la commission tripartite mise en place par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, composée de l’association Touba Ça Kanam, le dahira Hizbut-Tarqiyyah et la mairie de Touba, ont pris part à la rencontre.



« Le recensement est effectué par des équipes qui ont été mandatées par l’administration pour faire le tour de la ville de Touba afin de recenser les familles sinistrées conformément aux orientations des autorités administratives et du Khalife général des mourides », a-t-il soutenu.



Le sous-préfet de Ndame a assuré que le rythme d’évacuation des eaux pluviales est évalué à plus de 90%, précisant que le travail se poursuit sur le terrain pour venir à bout des inondations.

M. Kharma a annoncé que certaines familles ont même commencé à regagner leurs domiciles après l’évacuation des eaux.



Le responsable moral de l’organisation Hizbut-Tarqiyyah, Youssou Diop, a, au nom de la commission tripartite, annoncé que la distribution des aides aux sinistrés va incessamment démarrer.

Cette distribution a-t-il assuré, va se faire de manière méthodique et transparente conformément aux recommandations du khalife pour soulager les populations.



Youssou Diop a précisé que l’appui destiné aux ménages sinistrés sera composé essentiellement de denrées alimentaires et d’enveloppes d’argent.