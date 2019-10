Bilan du Magal 2019 : 970 individus interpellés, 137 accidents dont 4 mort et 5 kg de drogue saisis

La police nationale a fait son bilan de l’édition du Grand Magal de Touba 2019 après la clôture de la cérémonie officielle. Elle informe de l’arrestation de 970 individus pour diverses infractions durant la période du 14 au 18 octobre 2019, 137 enregistrés dont 4 morts et 5 Kilogrammes de chanvre indien saisis.



Parmi les personnes arrêtées, « 09 sont poursuivies pour vol commis la nuit en réunion, 40 pour détention et trafic de chanvre indien, 80 pour détention et usage de chanvre indien, 2 pour trafic de comprimés barbiturique, 24 pour détention de produit cellulosique, 422 pour vérification d’identité, 8 pour outrage à agent, 66 pour ivresse publique et manifeste, 37 pour vagabondage, 08 pour rixe sur la voie publique, 115 pour vol, 8 pour tentative de vol, 6 pour vol commis la nuit avec escalade », peut- on lier dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



La même source de poursuivre : « 5 individus ont été arrêtés pour complicité de vol, 4 pour détention d’arme blanche, 1 pour viol sur une personne vulnérable, 2 pour usurpation de fonction, 2 pour refus d’obtempérer, 3 pour violences et voies de faits, 1 pour proxénétisme, 1 pour Exploitation de débit de boisson sans autorisation Administrative, 49 pour nécessité d’enquête, 1 pour exercice illégale de médecine, 10 pour conduite sans permis de conduire, 38 pour coups et blessures volontaire, 12 pour abus de confiance, 3 pour recel, 6 pour jeux de hasard, 5 pour mise en circulation de faux billets de banque, 21 coupures de 10.000 et 05 coupures de 5.00O »



Cinq (5) kilogrammes de chanvre indien, 346 cornets et 111 joints, ont été saisis. Pour le nombre d’accidents enregistrés, on compte 137 dont 4 mortels, 78 matériels et 55 corporels.