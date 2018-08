Binette Ndiaye Mbengue : «Il sera difficile de lutter contre la corruption de manière isolée »

«Pour combattre efficacement la corruption, il faut la comprendre. Et après, cette étape, il est important de mettre en place des systèmes d’intégrité et s’approprier les différents outils nationaux et internationaux qui permettent de mesurer la corruption dans les Etats», a déclaré Binette Ndiaye Mbengue depuis Tambacounda où elle animait un séminaire pour sensibiliser et doter les collectivités territoriales de mécanisme efficace pour lutter contre le terrorisme.



Mme Mbengue d’ajouter sur APS : «D’une manière isolée, il sera difficile de combattre la corruption. Il faut l’implication de tout le monde pour lutter contre ce fléau devenu systémique, endémique voir même banal».



Le séminaire organisé à l’intention des Collectivités locales a permis à Mme Mbengue, par ailleurs chef du projet Généralisation de la certification citoyenne aux communes du Sénégal d’indiquer qu’un organe certificateur dénommé Comité local de certification est mis en place dans les 50 collectivités territoriales qui sont engagées volontairement dans le processus. Mais, elle espère que toutes les communes pourront rejoindre le programme.