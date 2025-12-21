Santé : le SAMES veut «œuvrer» pour «des moyens humains en quantité suffisante et en qualité»

Après avoir été «élu à l’unanimité» hier, samedi, secrétaire général du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), Diabèle Dramé a décliné ses premiers objectifs. Il compte «œuvrer» pour que son corps de métier ait «des moyens humains en quantité suffisante et en qualité».



Dans une déclaration à la presse, le Syndicaliste estime aussi que «pour promouvoir la santé de la population», le SAMES «aura besoin aussi d’équipements et d’infrastructures au niveau des structures de soins».



Pour atteindre ses objectifs et permettre à ses paires de «pratiquer dans des conditions décentes et offrir la meilleure qualité de soins possibles», Diabèle Drame a cependant précisé que les doléances se feront «dans le cadre d’un dialogue inclusif avec les autorités».