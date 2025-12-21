Casamance : le Président Bassirou Diomaye Faye lance un appel solennel à la paix depuis Dar Es Salam Chérif

En visite ce dimanche matin à Dar Es Salam Chérif, dans l’arrondissement de Niassya, en Casamance, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a délivré un message fort en faveur de la paix durable dans le Sud du Sénégal. S’adressant à ses « cousins », le chef de l’État les a invités à « déposer les armes et à rejoindre le processus de paix en cours », réaffirmant ainsi sa volonté d’aboutir à une résolution définitive du conflit casamançais.



Dans une atmosphère empreinte de solennité et d’espoir, le Président Diomaye Faye a assuré que l’État du Sénégal entend respecter l’ensemble de ses engagements. Il a promis de poursuivre les efforts en vue de la signature d’accords de paix définitifs, gage d’une stabilité durable et d’un retour à la normalité pour les populations longtemps affectées par le conflit.



Profitant de cette visite présidentielle, le Comité national de gestion de l’action antimines au Sénégal (CNAMS) a interpellé les autorités étatiques sur l’urgence de la poursuite du déminage humanitaire en Casamance. Le CNAMS a ainsi invité l’État à diligenter le décaissement de l’enveloppe de 179 millions de francs CFA, indispensable à la continuité des opérations de déminage, essentielles pour la sécurité des populations et la relance des activités économiques locales.



Dans la même dynamique, le Directeur général de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) a plaidé pour la poursuite et le renforcement des actions inscrites dans le « Plan Diomaye ». Selon lui, ces initiatives constituent un levier déterminant pour faciliter le retour dans leurs villages d’une frange importante des populations déplacées par le conflit, et pour accélérer la reconstruction économique et sociale de la région.