Biodiversité marine: l’Alliance pour le Développement de la Somone alerte sur les dangers des déchets plastiques

La fréquentation massive de la plage n'est pas sans conséquence sur sa propreté mais également sur son écosystème. C’est sans doute ce qui a poussé l’Alliance pour le Développement de la Somone (Ads) à se lancer sur le nettoiement de la plage et à protéger la biodiversité marine.



Pilotée par Raïssa Béatrice Fall Diop, bénévole et résidente de la Somone et Assane Ndiaye, l’organisation a procédé dimanche dernier, à sa troisième édition de nettoyage de la plage de la Somone pour l’année 2021. Une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur les périls des déchets notamment le plastique sur la biodiversité marine.



« Taaral Tefess vise à contribuer à l’atteinte des cibles des Objectifs du Développement Durable (OOD 3, ODD 6, ODD 13 et ODD 14) », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Qui ajoute que : « La Sensibilisation des résidents et des visiteurs, la Collecte, le tri, et le recyclage pour donner une deuxième vie aux déchets sont les missions que ce sont donné l’ADS et ses partenaires Pour préserver notre littoral et la biodiversité marine (Faune aquatique et flore) »



Le programme lancé, il y a plus de 2 ans sur les côtes de la Somone et de Guereo vise aussi à « sensibiliser les populations sur les périls des déchets notamment le plastique sur la biodiversité marine (Exemple: sur la survie des tortues marines) »