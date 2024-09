Bira Sène sur son avenir au CNG : « Je servirai là où le Sénégal aura besoin de moi »

« Mandat plein de péripéties »



Le mandat de Bira Sène, président du Comité national de gestion de la lutte (CNG), prendra fin le 30 septembre prochain. Sans confirmer officiellement s'il se portera candidat à sa propre succession, il a exprimé sa volonté de servir son pays là où il sera nécessaire.Interrogé sur la possibilité de briguer un second mandat, Bira Sène a répondu de manière implicite : « Je voudrais rendre un hommage à nos soldats, leur dire merci. Autant ils répondent présent à l’appel de la nation, autant ils sont prêts à donner leur vie pour protéger le Sénégal. Autant, moi Bira Sene, dans le domaine où le Sénégal aura besoin de moi je dirais présent », a-t-il déclaré hier, mercredi, à l’Arène nationale lors de l’assemblée générale d’informations du CNG, au terme de la saison 2023-2024.Bira Sene s’est aussi prononcé sur la fin de son mandat. « Bientôt le mandat va expirer, c’est le 30 septembre. Il reviendra à l’autorité de voir la suite à donner. Il y’en a qui se sont lourdement trompés et de mauvaise foi. Il faut que les gens sachent que ce sont des responsables qui sont là et qui savent où mettre le pied. Le mandat est en cours. On va continuer à gérer jusqu’à la nouvelle mesure », a-t-il fait savoir, remerciant l’accompagnement du ministre des sports et estime qu’il y avait assez d’acteurs présents lors de cette rencontre.Concernant un second mandat à la tête du CNG dont le poste de président est nominatif, il ne ferme pas la porte et tire un bilan positif. « Je retiens que c’est un mandat plein de péripéties, qui m’a permis de mieux connaitre certains acteurs de la lutte. Il m’a permis de m’exprimer, de donner mes impressions, mais aussi mes qualités de manager et d’ancien d’un mouvement associatif. C’est un mandat de confirmation de mon vécu sportif. Et en cela, j’ai fait ce que je pense devoir faire pour faire avancer les choses. Et je retiens que je n’ai pas perdu mon temps durant mon mandat à la tête du CNG ».C’était aussi l’occasion pour le président du CNG de remercier ses collaborateurs, les membres du bureau du comité exécutif et les présidents des CRG (comité régional de gestion), mais aussi les entraîneurs et amateurs de la lutte.« C’est dans notre mission qui, par ailleurs, dit qu’il faut deux comités directeurs et en fin de saison organiser une assemblée générale d’informations pour parler de la saison sportive. Ce que nous venons de faire avec les acteurs. Nous avons lu le rapport d’activités et le bilan financier qui a été approuvé. On a noté qu’il y a eu un record de galas organisés. On a aussi noté qu’il y a de jeunes lutteurs qui ont eu à rivaliser en termes de mobilisation et de technicité avec les VIP. Nous avons également vu un engagement des promoteurs pour commencer la nouvelle saison sportive 2024-2025. Ce n’est pas facile au terme d’une saison d’arriver à ces conclusions » a-t-il déclaré, félicitant l’esprit positif des acteurs qui ont répondu présent à l’assemblée générale d’information.