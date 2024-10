Birahim Seck : "Le gouvernement doit rester focus sur les priorités du Sénégal"

Droit dans ses bottes, le coordinateur du Forum civil, Birahim Seck, n'a pas été tendre avec le régime sur les récentes convocations d'opposants et de journalistes. Il s'est exprimé sur le sujet lors d'un atelier sur l'Observatoire électorale organisé à Saly, située sur la Petite Côte du Sénégal. "Le gouvernement doit rester focus sur les priorités du Sénégal. Déjà, nous avons un pays à redresser, des denrées de première nécessité qui ont flambé. Convoquer des Sénégalais parce qu'ils ont tenu des propos que tu penses anormaux, nous pensons juste, que dans une démocratie sortir un communiqué, contester les propos tenus par ces personnes aurait suffi et non judiciariser la démocratie sénégalaise", a déclaré Ibrahim Seck.



Il a appelé le gouvernement à revoir sa copie et à laisser triompher la liberté d'expression et la démocratie. "Nous appelons le gouvernement à la sérénité. Nous appelons le gouvernement à respecter les règles de la République et à respecter les règles la liberté d'expression. Quelque soit les positions de ces journalistes où les hommes politiques, on doit les laisser s'exprimer maintenant", a-t-il renchéri.



Selon lui, " une démocratie, c'est une discussion. C'est des échanges. Il ne faudrait pas que la démocratie sénégalaise soit judiciarisée, surtout que dans un passé récent, les Sénégalais se sont battus contre cette forme de gestion du pouvoir. Le gouvernement doit se ressaisir parce que son comportement est en train de faire douter les Sénégalais et un peuple qui doute peut être assez réactif".