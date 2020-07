Birahim Seck évoque une certaine volonté de faire disparaître l’hôtel King Fahd Palace

Invité de l’émission Grand Jury de la RFM, diffusée ce dimanche, le Coordinateur du Forum Civil, Birahim Seck a évoqué une certaine volonté de faire disparaitre l’hôtel King Fahd Palace pour mettre la main sur l’assiette foncière.



« King Fahd n’est pas le bien d’un privé. C’est un bien de l’Etat du Sénégal, donc notre bien. Est-ce que vous savez que la plupart des compagnies aériennes sont en train de quitter l’hôtel King Fahd Palace, elles n’ont plus d’abonnement », a révélé Birahim Seck.



Il a fait savoir que les compagnies Emirates, Kenya Airways, Air France, Air Algérie sont toutes partie et Turkish Airlines va partir à la fin du mois, s’il n y a pas de changement. Les raisons qu’ils ont évoquées, selon lui sont ahurissantes et blessantes pour un hôtel comme le King Fahd Palace.



Le Coordinateur du Forum Civil s’est posé la question de savoir si ce n’est pas le foncier du King Fahd Palace qui pousse à une certain gestion de faire annihiler tous les efforts qui ont été opérés pour avoir le King Fahd Palace.



« Les faits qui sont posés pour détruire complètement les services et même l’état de détérioration des bâtiments du fait de manque d’audit, nous poussent à nous poser des questions de savoir s’il n’y a pas une volonté d’annihiler et de faire disparaitre l’hôtel et s’occuper de la question foncière », a-t-il souligné.



C’est pourquoi, M. Seck a interpelé le chef de l’Etat, ne serait-ce qu’au niveau du King Fahd Palace qu’il y ait un comité de gestion, car « c’est un bien public qu’on ne devrait pas donner directement à une personne ».