Birahim Seck s’en prend à l’ITIE sponsorisée par une entreprise condamnée pour corruption

« Nous sommes fiers de soutenir l'Initiative ITIE, qui partage notre engagement à promouvoir la transparence et la divulgation. La norme et le cadre de l'ITIE établissent et maintiennent la confiance et la bonne gouvernance et renforcent la capacité de la société civile à demander des comptes à leurs gouvernements et au secteur extractif. Notre soutien à l'ITIE reflète notre ambition d'être des acteurs sociétaux actifs et appréciés par les communautés qui nous accueillent », a écrit Ivan Glasenberg PDG, Glencore.



Ce qui n’est pas du goût du Coordonnateur du Forum civil, filiale sénégalaise de Transparency International. Birahim Seck s’offusque du fait qu’une initiative comme l’ITIE qui a comme mission d’imposer la transparence dans l’exploitation des ressources naturelles, s’allie avec une entreprise comme GLENCORE, condamnée pour corruption.



GLENCORE, un excellent cas d'école de corruption qui ne semble pas intéresser l'ITIE en conclave à Dakar. GLENCORE, condamnée à plus de 320 millions d´euros pour corruption, fait partie des sponsors de l'ITIE censée lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans le secteur extractif », a tweeté M. Seck.