Birahime Seck a "reçu" les rapports d'évaluation budgétaire des dépenses fiscales des 5 dernières années

Birahime Seck indique avoir reçu les rapports d'évaluation budgétaire des dépenses fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. « Le Ministère dit que les rapports ont été publiés depuis plusieurs semaines », a rappelé Birahime Seck.



Le coordonnateur du Forum Civil interpelle le Ministre des Finances et du Budget sur l’absence de publication de rapport des dépenses fiscales. « Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, six (6) ans d'absence de publication de rapport sur les dépenses fiscales, est tout simplement inacceptable pour une gouvernance qui se veut vertueuse », se désole Birahime Seck.



Ces dépenses fiscales, souligne-t-il, sont des renonciations à des ressources pouvant, parfois, soulager les contribuables par la construction d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, de routes.



L’acteur de la société civile soutien que les contribuables ont le droit de connaître leurs destinations, les bénéficiaires et les montants.



Selon lui, cette absence de Redevabilité relève « d'une profonde crise de transparence dans la gestion de nos ressources publiques ».