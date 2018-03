Blaise Compaoré est derrière les terroristes qui ont commis les attentats au Burkina, selon Médiapart

Selon le journal en ligne indépendant français "Médiapart", le Président déchu du Burkina Faso Blaise Compaoré se cache derrière les multiples attaques terroristes qui ont frappé le Burkina Faso, depuis l'accession de Roch Kaboré au pouvoir. Les dernières en date ont eu lieu au centre ville de Ouagadougou, le 2 mars 2018 et ont fait 8 morts du côté des forces de défense burkinabés et 8 autres morts du côté des assaillants.



"Deux semaines après le double attentat qui a frappé Ouagadougou, des témoignages rappellent les liens étroits que leurs auteurs avaient développés avec le pouvoir de Blaise Compaoré, ancien allié de la France et renversé en 2014", ont écrit nos confrères ce mardi soir.



Depuis qu'il s'est installé au pouvoir, le Président Roch Kaboré a connu, au moins trois sanglants attentats terroristes. Si les attaques de janvier 2016 et août 2017 avaient ciblé des restaurants et hôtels, celles de mars 2018 ont ciblé des institutions, et pas des moindres. Il s'agit de l'ambassade de France et de l'état major des armées.

Et pendant que le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drain est à Ouagadougou pour parler terrorisme avec le Président Roch Kaboré, le peuple burkinabé attend toujours l'extradition de Blaise Compaoré, qui se la coule douce en Côte d'Ivoire, auprès de Alassane Ouattara qui a accepté de lui accorder un asile.