Blanchiment de capitaux : 120 agences immobilières créées à Dakar par les narcotrafiquants

Au moins, 120 agences immobiliers ont été ont créées depuis 2010, à Dakar, par des narcotrafiquants pour blanchir et diversifier les ressources de rentrée d’argent. Le journal « Source A » qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, renseigne que les Narcos ont fait des investissements dans le foncier, les Plateformes de transfert d’argent pour ne pas trop attirer l’attention.



Le journal indique que le Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) a alerté les autorités sénégalaises sur un flux important d’argent en provenance du Sénégal vers les pays « pas sûrs » comme Chypre, Pologne, Ukraine, Equateur, Panama, ect.



Frappés par la floraison de bâtiments de luxe et de projets immobiliers, les enquêteurs de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) ont été briefés par ceux de Gafi qui ont remarqué que certaines filières soupçonnées de blanchiments s’étaient bien installées dans la capitale sénégalaise.