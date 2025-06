Blessure de Pape Matar Sarr : la FSF confirme son forfait

La Tanière enregistre un forfait de taille à l'approche des deux chocs internationaux face à l'Irlande (6 juin) et l'Angleterre (10 juin). Pape Matar Sarr, milieu de terrain des Spurs de Tottenham, est contraint de déclarer forfait après des examens médicaux jugés préoccupants.



Le diagnostic est tombé : douleurs accompagnées d'un œdème aux muscles fessiers gauches et une lésion musculaire au fascia lata, une blessure qui impose du repos immédiat. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé la nouvelle ce mercredi.



Une absence qui pèse lourd pour Pape Thiaw, tant le jeune milieu sénégalais est devenu une pièce maîtresse dans l'entrejeu, capable de dynamiser le jeu, casser les lignes et offrir un vrai liant entre la défense et l'attaque.



Ces matchs amicaux de prestige étaient l'occasion idéale de roder le groupe face à des adversaires européens solides. Sans Pape Matar Sarr, le sélectionneur devra revoir ses plans, et donner l'opportunité à d'autres talents de s'exprimer.



Et maintenant ? Le staff médical des Lions reste en alerte, tout comme les supporters, dans l'attente d'un retour rapide de celui qui représente l'avenir du milieu sénégalais.