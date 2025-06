La Catalogne s’enflamme pour la décision de Nico Williams, la rétrogradation de l’OL choque le foot français

Nico Williams a annoncé sa décision, le foot français sous le choc après la relégation de l’OL, Huijsen a déjà conquis Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Nico Williams, c’est imminent



L’arrivée de Nico Williams n’est plus qu’une question de temps. «Je me vois au Barça», placarde Sport sur sa Une. L’ailier de 22 ans a fait savoir à son club, l’Athletic Bilbao, via son représentant qu’il voulait rejoindre le Barça. Une prise de parole claire qui a pour but d’écarter toutes autres propositions. Le Bayern qui était aussi dans le coup pour Nico Williams se serait d’ailleurs rabattu sur Luis Diaz, l’ailier de Liverpool également annoncé comme priorité du Barça.



Avec cette nouvelle info, l’Athletic devrait aussi abandonner l’idée de prolonger son joueur. Il faudra désormais pour le Barça débourser les 64 M€ de sa clause libératoire. Et Bilbao a bien fait savoir qu’il ne proposerait aucune facilité de paiement.



John Textor pris pour cible



Véritable Institution historique du foot français, le club lyonnais a été rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la DNCG en raison de garanties financières jugées insuffisantes. «KO debout», placarde L’Équipe dans son édition du jour. La dégringolade est terrible pour le club présidé par John Textor qui a connu une véritable chute, avec plus de bas que de haut depuis l’arrivée de l’investisseur américain.



Pour les Bad Gones, groupe de supporters lyonnais, c’est clair, tout est la faute de Textor. «Il n’a jamais et ne sera jamais l’homme de la situation». Le groupe de supporters lyonnais a demandé à John Textor de partir via un communiqué. Par la suite, des banderoles anti-Textor ont été déployées un peu partout dans la ville de Lyon.



Le Progrès relaye évidemment cette «catastrophe» sur sa Une ce mercredi matin. L’OL a immédiatement annoncé son intention de faire appel et se dit prêt à utiliser tous les recours juridiques pour réintégrer l’élite du football français. L’OL dispose de 7 jours pour faire appel.



Les débuts réussis de Dean Huijsen



Le Real Madrid se frotte les mains après les débuts plus que convaincants de Dean Huijsen. Arrivé cet été contre 60 M€, le jeune défenseur espagnol impressionne par sa qualité technique et sa maturité dans son jeu. Son entraîneur Xabi Alonso comme tous les autres sont séduits. «Chef en dix jours», s’amuse le journal Marca.



À l’inverse, il y en a un qui souffre de la comparaison, c’est Raul Asencio. En grande difficulté depuis le début de la Coupe du Monde des Clubs, le défenseur qui était pour l’une des révélations cette saison côté madrilène, voit sa cote dégringoler.



Dans les colonnes d’AS, le joueur a même fait son mea culpa, après son carton rouge face à Pachuca qui heureusement, a été sans conséquence. «Ce n’est pas le début que je souhaitais, mais je n’ai aucun doute sur ma capacité à renverser la situation».



Le joueur de 22 ans va vite devoir rebondir car les places en défenseur valent cher. Et au vu des débuts de Dean Huijsen, il y en a déjà une qui semble prise.