Ligue 2 (J29) : Stade de Mbour en route vers la montée, Cambérène vise la tête, Douanes veut se relancer

La 29e journée de la Ligue 2 se dispute, ce mercredi. Le leader Stade Mbour (51 pts) se déplace dans la capitale pour affronter la formation de Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie (NGB). En cas de succès, les Mbourois valideront leur ticket pour la montée.



Pour sa part, NGB (11e, 31 pts) qui sort d'un probant succès contre l'ASC Saloum (10e, 33 pts) et invaincu depuis 8 matchs voudra décrocher un succès de prestige face au leader. Histoire de finir la saison en beauté.



Deuxième au classement, I'ASC Cambérène (48 pts) reçoit le premier relégable CNEPS Excellence (24 pts) avec l'ambition de récupérer la première place. Classés 3e et 4e, I'AS Douanes (46 pts) et Essamaye FC (45 pts) croisent respectivement l'AS Kaffrine (6e, 38 pts) et le Ndiambour (13e, 30 pts).



Les autres rencontres de cet après-midi opposeront AS Bambey (5e, 42 pts) Amitié FC (9e, 38 pts) et RS Yoff (16e, 32 pts) - Diambars FC (8e, 38 pts).



La journée sera clôturée ce jeudi avec les rencontres Thiès FC (12e, 31 pts) – Etoile Lusitana (7e, 38 pts) puis, ASC Saloum contre DUC (14e, 29 pts).





Programme 29e journée



Mercredi 25 juin 2025



Stade Aline Sitoe Diatta



17h00 Essamaye FC - Ndiambour



Stade Djaguily Bakayokho



17h00 AS Douanes - AS Kaffrine



Stade municipal de Bambey



17h00 AS Bambey - Amitié FC



Stade Birane Ly



17h00 ASC Cambérène - CNEPS



Stade de Yoff



17h00 RS Yoff - Diambars FC



Stade municipal des HLM



17h00 NGB - Stade Mbour





Jeudi 26 juin 2025



Stade Maniang Soumaré



17h00 Thiès FC - Etoile Lusitana



Stade Lamine Gueye



17h00 ASC Saloum - DUC