Blessure de Van Djik : Liverpool donne les nouvelles de son défenseur

Le Liverpool FC confirme que Virgil van Dijk subira une opération à la blessure au genou qu’il a contracté lors du match nul 2-2 de samedi à Everton.



" L'arrière centrale a endommagé les ligaments du genou à la suite d'un incident impliquant le gardien des Blues Jordan Pickford après six minutes à Goodison Park. Van Dijk devait être remplacé et une évaluation plus approfondie de la blessure a révélé qu'une opération serait nécessaire", communique le club sur son site officiel.



Ce pendant, "aucun calendrier précis n'est fixé à son retour à l'action à ce stade", souligne le club.