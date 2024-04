Bloc opératoire de Ziguinchor : les syndicalistes élèvent la voix

Comme informé hier lundi, le centre hospitalier régional de Ziguinchor (sud) fait encore parler de lui. D’après Les Echos, c’est le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la santé (Syntras) du Chr de Ziguinchor et représentant du personnel au sein du Conseil d’administration dans ledit établissement qui révèle ce que « la direction voulait passer sous silence », après les mouvements d’humeur des syndicalistes.



« Je tenais à informer l’opinion publique nationale et internationale que, présentement le bloc opératoire du Chr de Ziguinchor a arrêté tout son programme réglé opératoire », a-t-il indiqué. Avant de révéler : « c’est à cause d’un manque de bistouri électrique, d’eau de javel et de savon liquide. Ne pouvant pas travailler dans des conditions optimales et d’asepsie convenable, ils sont dans l’obligation de minimiser les dégâts qui pourraient en découler ».



Le représentant du personnel au Conseil d’administration met en garde, selon le journal, les autorités pour la résolution de cette affaire pour soulager ces malades en attente d’opération.