Santé : le Sénégalais Abdou Niang élu président de l’Association Africaine de Néphrologie

Le Professeur Abdou Niang a été porté mercredi 16 avril, à la tête de l’Association Africaine de Néphrologie (AFRAN) à l’issue de l’Assemblée générale tenue à Tunis. Il succède à l’Égyptien Mohamed H. Hafez à la tête de cette organisation continentale.



Cette élection consacre le parcours d’un spécialiste chevronné, médecin néphrologue, universitaire et chercheur, qui s’est imposé au fil des années comme une figure majeure de la médecine rénale en Afrique. Professeur Niang s’est illustré par son plaidoyer constant en faveur d’un meilleur accès aux soins néphrologiques, par la formation des professionnels de santé et par le développement d’une recherche adaptée aux contextes africains.



Dans une déclaration à l’issue de son élection, il a exprimé sa gratitude et affirmé sa volonté de faire de l’AFRAN « une plateforme inclusive, dynamique et influente dans l’élaboration des politiques de santé rénale, tant à l’échelle africaine qu’internationale ».



Le nouveau président a décliné les grands axes de son mandat « renforcer la coopération entre sociétés nationales de néphrologie, promouvoir la recherche collaborative, soutenir la formation des jeunes professionnels et œuvrer pour des politiques publiques axées sur la prévention des maladies rénales chroniques. »



Responsable des enseignements en néphrologie à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop, Pr Niang exerce également au CHNU Dalal Jamm. Il a dirigé la Société Sénégalaise de Néphrologie, Dialyse et Transplantation, et présidé la commission Dialyse de la Société Internationale de Néphrologie. En 2017, il a été fait Chevalier de l’Ordre national du Lion.