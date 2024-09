Bloqués à l’AIBD : Abdoulaye Saydou Sow et Mamadou Guèye interdits de quitter le Sénégal

Il semble que tous les dignitaires de l'ancien régime qui ont eu à occuper des postes de responsabilité sont désormais dans le viseur de la justice. Sans décision de justice ni notification, la plupart sont cloués au Sénégal. Les derniers cas en date concernent Abdoulaye Saydou Sow et Mamadou Guèye.



En effet, l'ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a été empêché de quitter le pays à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte Les Échos dans son édition de ce lundi.



Selon le journal, Abdoulaye Saydou Sow faisait partie de la délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui devait se rendre au match contre le Burundi prévu ce lundi 9 à 13h GMT, pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



Le journal Libération informe également que Mamadou Guèye, ancien directeur des Domaines, a été bloqué à l'AIBD alors qu'il s'apprêtait à voyager.